В ЄС готові допомагати Молдові в боротьбі з корупцією

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови. Вона також висловила готовність допомагати країні в боротьбі з корупцією.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

За її словами, ЄС готовий підтримати Молдову.

"Ваша перемога - це чіткий заклик до боротьби з корупцією та поваги верховенства права. Це шлях до процвітання", - написала Урсула фон дер Ляєн.

За підсумками підрахунку 100% бюлетенів, лідирує Санду з 57,75% голосів виборців, Додон набрав 42,25% голосів.

Чинний молдавський лідер Ігор Додон має намір у суді оскаржити результати виборів президента Молдови. За його словами, голосування нібито супроводжувалося безпрецедентними порушеннями. До цього він анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови.