В ЕС готовы помогать Молдове в борьбе с коррупцией

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Майу Санду с победой на выборах президента Молдовы. Она также выразила готовность помогать стране в борьбе с коррупцией.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter.

По ее словам, ЕС готов поддержать Молдову.

"Ваша победа - это четкий призыв к борьбе с коррупцией и уважению верховенства права. Это путь к процветанию", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Felicitări @sandumaiamd.



Your victory is a clear call to tackle corruption and restore respect for the rule of law - the path to a prosperous future.



The EU is ready to support Moldova