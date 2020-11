В ЄС готові допомагати Молдові в боротьбі з корупцією

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови. Вона також висловила готовність допомагати країні в боротьбі з корупцією.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

За її словами, ЄС готовий підтримати Молдову.

"Ваша перемога - це чіткий заклик до боротьби з корупцією та поваги верховенства права. Це шлях до процвітання", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Felicitări @sandumaiamd.



Your victory is a clear call to tackle corruption and restore respect for the rule of law - the path to a prosperous future.



The EU is ready to support Moldova