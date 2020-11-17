В ЄС готові допомагати Молдові в боротьбі з корупцією

Фото: Урсула фон дер Ляєн (twitter.com/vonderleyen0

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови. Вона також висловила готовність допомагати країні в боротьбі з корупцією.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

За її словами, ЄС готовий підтримати Молдову.

"Ваша перемога - це чіткий заклик до боротьби з корупцією та поваги верховенства права. Це шлях до процвітання", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Felicitări @sandumaiamd.



Your victory is a clear call to tackle corruption and restore respect for the rule of law - the path to a prosperous future.



The EU is ready to support Moldova — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2020

За підсумками підрахунку 100% бюлетенів, лідирує Санду з 57,75% голосів виборців, Додон набрав 42,25% голосів.

Чинний молдавський лідер Ігор Додон має намір у суді оскаржити результати виборів президента Молдови. За його словами, голосування нібито супроводжувалося безпрецедентними порушеннями. До цього він анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови.