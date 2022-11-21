ЄС не готовий прийняти нових членів, зокрема й Україну, - прем'єр Португалії

Євросоюз перебуває в умовах, коли його розширення за рахунок нових членів неможливе навіть з урахуванням обіцянок, наданих таким країнам, як Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени", - сказав Коста.

За його словами, із нинішньою інституційною структурою, із нинішньою бюджетною архітектурою Європейський Союз не в змозі виправдати очікування, які він створює для нових потенційних членів, та України в тому числі.