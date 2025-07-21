ЄС готовий піти на невигідну угоду з США, аби уникнути підвищення мит, - Bloomberg

Це відбувається на тлі погроз Трампа запровадити 30% тарифи на більшість європейського експорту.

Брюссельські чиновники готові прийняти навіть незбалансовану угоду, вигідну для США, якщо це допоможе вийти з тупика переговорів.

Проте, як повідомляють джерела видання, поки що прориву немає, незважаючи на попередні переговори у Вашингтоні минулого тижня.

Водночас ЄС готує план контрзаходів на випадок відсутності угоди. Цього тижня посланці блоку обговорять відповіді на можливі тарифи від США, позиція яких загострилася перед крайньою датою.

Обмеження товарів ЄС

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард визнав, що переговори складні, і заявив про готовність ЄС вжити збалансовані заходи для захисту своїх інтересів.

США наполягають на широких тарифах понад 10% на європейські товари з обмеженою кількістю винятків, серед яких авіація, деякі медикаменти та виробниче обладнання.

Міністр торгівлі США Говард Латнік висловив упевненість у досягненні угоди, зазначивши, що відкриття ринків краще за високі тарифи.

Раніше Трамп уже ввів 25% мито на автомобілі, 50% – на мідь та загалом тарифи покривають близько 70% європейського експорту в США на суму 380 млрд євро.

Генеральний директор Siemens Роланд Буш підкреслив, що зняття невизначеності є ключовим для відновлення інвестицій і розвитку економіки.