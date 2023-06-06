ЄС готовий надати допомогу Україні для пом'якшення наслідків підриву Каховської ГЕС

"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем проінформував його про підрив Росією дамби Каховської ГЕС і наслідки для людей та навколишнього середовища", - повідомив Кулеба.

Боррель запевнив, що Європейський Союз готовий надати необхідне сприяння та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.