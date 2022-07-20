ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС готується вперше провести зиму без російського газу, - єврокомісар

Новость на русском →
Київ, Середа 20 липня 2022 15:10
ЄС готується вперше провести зиму без російського газу, - єврокомісар Фото: ЄС готується вперше провести зиму без російського газу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Євросоюз прийняв рішення готуватися вперше провести зиму без російського газу. Для цього країни співтовариства можуть продовжити роботу своїх атомних і вугільних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона під час прес-конференції.

"Ми прийняли рішення: ми готуємося до зими без російського газу. Щоб протриматися цю зиму і, можливо, наступну зиму, держави ЄС можуть продовжити роботу своїх АЕС або вугільних станцій", - сказав він.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також повідомила, що вважає ймовірним сценарій, при якому ЄС виявиться позбавленим поставок російського газу.

Подібний розвиток подій "вплине на всі країни ЄС", додала вона.

У свою чергу заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс підкреслив важливість переходу на альтернативну енергетику, яка в умовах вкрай високих цін на газ вперше стала рентабельною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відновить постачання газу по "Північному потоку-1" вже цього четверга, 21 липня. Але обсяги експорту по газопроводу скоротяться.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія використовує поставки газу для тиску на Європу. Але сховища скоро будуть заповнені, і тому газ доведеться просто спалювати.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия Російська Федерація
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень