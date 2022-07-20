ЄС готується вперше провести зиму без російського газу, - єврокомісар

Євросоюз прийняв рішення готуватися вперше провести зиму без російського газу. Для цього країни співтовариства можуть продовжити роботу своїх атомних і вугільних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона під час прес-конференції .

"Ми прийняли рішення: ми готуємося до зими без російського газу. Щоб протриматися цю зиму і, можливо, наступну зиму, держави ЄС можуть продовжити роботу своїх АЕС або вугільних станцій", - сказав він.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також повідомила, що вважає ймовірним сценарій, при якому ЄС виявиться позбавленим поставок російського газу.

Подібний розвиток подій "вплине на всі країни ЄС", додала вона.

У свою чергу заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс підкреслив важливість переходу на альтернативну енергетику, яка в умовах вкрай високих цін на газ вперше стала рентабельною.