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ЕС готовит жесткие заявления в отношении России на саммите с Украиной, - EUobserver

Автор: Анастасия Рокитна

Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на следующем саммите Украина-ЕС в Киеве. ЕС будет требовать от РФ обеспечить большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на EUobserver.

В проекте говорится о концентрации российских сил на границе с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма, которая встревожила европейский континент весной 2021 года.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи недалеко от границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе", - говорится в проекте коммюнике от 12 октября по итогам встречи топ-чиновников ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляєн с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, в подготовленном проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки относительно роли России в войне на востоке Украины, чем в выводах последнего саммита от 2020 года.

В нем подчеркивается ответственность России как стороны конфликта.

"Мы осуждаем нарушение режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении" - планирует заявить ЕС.

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