ЕС готовит жесткие заявления в отношении России на саммите с Украиной, - EUobserver

В проекте говорится о концентрации российских сил на границе с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма, которая встревожила европейский континент весной 2021 года.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи недалеко от границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе", - говорится в проекте коммюнике от 12 октября по итогам встречи топ-чиновников ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляєн с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, в подготовленном проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки относительно роли России в войне на востоке Украины, чем в выводах последнего саммита от 2020 года.

В нем подчеркивается ответственность России как стороны конфликта.

"Мы осуждаем нарушение режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении" - планирует заявить ЕС.