ЄС готує жорсткі заяви щодо Росії на саміті з Україною, - EUobserver

У проекті йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.

"Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі", - йдеться в проекті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топ-посадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, у підготовленому проекті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.

У ньому підкреслюється відповідальність Росії як сторони конфлікту.

"Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність у цьому стосунку" - планує заявити ЄС.