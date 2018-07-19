ЄС готує відповідні заходи проти США у разі введення мит на імпорт авто

Юнкер наступного тижня спробує відмовити Трампа від введення нових мит

Європейський союз готує відповідні заходи, якщо США введуть мита на імпорт автомобілів з країн Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Повідомляється, що Євросоюз готує новий перелік американських товарів, на які будуть поширюватися обмеження, якщо наступного тижня делегація не переконає президента США Дональда Трампа відмовитися від підвищення мит на автомобілі.

Зокрема, Єврокомісія в середу повідомила послам ЄС про стан торгових відносин з США і заявила, що вона працює над "заходами щодо збалансування". Передбачається, що на зустрічі з Трампом 25 липня голова ЄК Жан-Клод Юнкер запропонує скоротити збори з імпорту автомобілів, а також опрацювати окрему угоду про вільну торгівлю.

Зазначимо, Вашингтон вважає, що імпорт європейських автомобілів завдає шкоди національній безпеці США, тому готується до введення 20% мита.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія може ввести відповідні заходи на автомобільні мита США на 300 млрд доларів.