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ЕС готовит новый пакет санкций против России: что в него войдет

Фото: ЕС ужесточит санкции против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского союза согласовывают новые санкции против России за вторжение в Украину. В седьмом пакете будет ограничения на золото, новые санкционные списки и закрытие лазеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Предложение Еврокомиссии о новом пакете санкций было направлено государствам-членам. Похоже, что послы ЕС примут его в среду", - написал он.

По его данным, после ЕС все еще будут обсуждать новый пакет санкций на Россию завтра, но ожидается, что он получит зеленый свет.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый санкционный пакет ЕС против России будет включать эмбарго на золото, расширение персональных санкций, более жесткие ограничения против Сбербанка. "Также под санкции попадут Уральская горно-металлургическая компания и юнармия", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может принять новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину уже на этой неделе.

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