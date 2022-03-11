ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні
Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз готує четвертий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Версалі.
"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила вона.
Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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