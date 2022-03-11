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ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні

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Париж, П'ятниця 11 березня 2022 16:43
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз готує четвертий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Версалі.

"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила вона.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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