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ЕС готовит экстренный план на случай полного отключения российского газа

Новина українською →
Страсбург, Среда 06 июля 2022 13:41
ЕС готовит экстренный план на случай полного отключения российского газа Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз готовит экстренный план на случай, если Россия полностью отключит газ для европейских стран. Документ могут представить уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Страсбурге.

По ее словам, 12 стран ЕС уже пострадали от действий России, сокращения или полного прекращения поставок газа.

"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии сказала, что Кремль использует энергоресурсы как оружие против Европы. Поэтому ЕС работает над планом действий в чрезвычайных ситуациях.

"Нужно сделать так, чтобы в случае полного срыва газ поступал туда, где он нужнее всего. Мы должны обеспечить европейскую солидарность", - добавила политик.

Напомним, в июне российская сторона почти вдвое снизила объемы поставок газа, при этом в Евросоюзе не верят заявлениям о том, что это якобы вызвано техническими причинами.

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