UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС готовит дальнейшие санкции против России, но не против энергосектора

Фото: еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз работает над дальнейшими санкциями в отношении России. Однако эти дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор, заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, блок из 27 стран столкнется с замедлением роста, вызванным войной России против Украины, но не с рецессией, добавил он, заявив, что прогноз роста в 4% слишком оптимистичен, и ЕС его не достигнет.

Отметим, ЕС ввел жесткие санкции против России после вторжения в Украину, однако эмбарго на российские нефть и газ так и не было одобрено.

Ранее член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что Германия должна немедленно ввести эмбарго на российский газ, несмотря на издержки. Она уверена, что главное сейчас - обрезать источник валюты для Кремля.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская Федерация