ЄС готує подальші санкції проти Росії, але не проти енергосектора

Європейський союз працює над подальшими санкціями щодо Росії. Однак ці додаткові заходи не вплинуть на енергетичний сектор, заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, блок з 27 країн зіткнеться з уповільненням зростання, викликаним війною Росії проти України, але не з рецесією, додав він, заявивши, що прогноз зростання в 4% занадто оптимістичний, і ЄС його не досягне.

Зазначимо, ЄС ввів жорсткі санкції проти Росії після вторгнення в Україну, проте ембарго на російські нафту і газ так і не було схвалено.

Раніше член Експертної Ради Уряду Німеччини з економічного розвитку Вероніка Грімм заявила, що Німеччина повинна негайно ввести ембарго на російський газ, незважаючи на витрати. Вона впевнена, що головне зараз - обрізати джерело валюти для Кремля.