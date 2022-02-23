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ЄС готовий ввести другий пакет санкцій проти РФ, якщо війська продовжать вторгнення в Україну

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Брюссель, Середа 23 лютого 2022 20:29
ЄС готовий ввести другий пакет санкцій проти РФ, якщо війська продовжать вторгнення в Україну Фото: виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз готовий ввести другий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, якщо російські війська просунуться далі українських регіонів, визнаних "ЛДНР".

Про це заявив, виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росія вирішила піти на серйозну ескалацію цього конфлікту, визнавши незалежність Донецької та Луганської "народних республік" і уточнивши, що вони мають на увазі це на території не того, що фактично контролюється так званими республіками, а на всій території Донбасу, тому ми стикаємося з серйозною ескалацією", - заявив він.

За словами віце-президента Єврокомісії, ЄС готовий посилити санкції проти РФ.

"Якщо триватиме російська агресія і подальше вторгнення на територію України, ми готові посилити наші відповідні заходи, в тому числі в плані санкцій", - заявив він, додавши, що другий пакет стосується економічних санкцій в області торгівлі, наприклад, експортного контролю.

"ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо діяти швидко і ще більше посилити санкції і зробити це у співпраці з США, Великобританією та іншими країнами", - заявив Домбровскіс.

Він додав, що конфлікт, санкції та можливі російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, що блоку з 27 країн доведеться їх прийняти.

"Введення сильних санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути готові до цього. Але тут на кону безпека і територіальна цілісність України, а також більш широка архітектура безпеки, тому ми повинні бути в змозі реагувати і також прийняти деякі економічні витрати, якщо це необхідно", - сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, сьогодні ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" і введення військ на територію цих регіонів.

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