ЕС готов ввести санкции против "Белавиа", - Боррель

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы готовы ввести санкции против национальной авиакомпании Беларуси и убедить других, что они играют в игру нелегальных перевозчиков людей", - заявил он.

По словам Борреля, ЕС находится на связи с властями Ирака и других стран, откуда мигранты пытаются через Беларусь попасть в Евросоюз.

"Мы работаем с властями Ирака и других стран происхождения мигрантов, чтобы они поняли, что это не просто туристы, которые хотят посетить Минск. Это люди, которых убедили, что они смогут попасть в ЕС через Литву, Латвию, Польшу. Это ситуация, с которой мы должны бороться", - подчеркнул он.