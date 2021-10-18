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ЕС готов ввести санкции против "Белавиа", - Боррель

Автор: Валерия Полищук

Европейский союз готов ввести санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа". В частности, из-за миграционного кризиса на европейских границах.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы готовы ввести санкции против национальной авиакомпании Беларуси и убедить других, что они играют в игру нелегальных перевозчиков людей", - заявил он.

По словам Борреля, ЕС находится на связи с властями Ирака и других стран, откуда мигранты пытаются через Беларусь попасть в Евросоюз.

"Мы работаем с властями Ирака и других стран происхождения мигрантов, чтобы они поняли, что это не просто туристы, которые хотят посетить Минск. Это люди, которых убедили, что они смогут попасть в ЕС через Литву, Латвию, Польшу. Это ситуация, с которой мы должны бороться", - подчеркнул он.

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