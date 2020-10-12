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ЕС готов помочь Киргизии с проведением повторных выборов

Брюссель, Понедельник 12 октября 2020 14:45
ЕС готов помочь Киргизии с проведением повторных выборов
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз готов помочь Киргизии с проведением повторных выборов в парламент. Брюссель также надеется, что ситуация в стране стабилизируется мирным путем.

Об этом говорится в послании Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, передает пресс-служба президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Сообщается, что ЕС признает действующего президента единственным легитимным институтом власти в стране. Боррель рассчитывает, что у Жээнбекова имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования ситуации.

"Кроме того, ЕС выразил готовность рассмотреть возможность оказания помощи, в том числе в проведении повторных парламентских выборов в Киргизии. Ранее, в связи с пандемией, было также оказано содействие Киргизии со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Бишкека повторно ввели режим чрезвычайного положения, а протестующие передали захваченное здание парламента властям.

На прошлой неделе в Киргизии утвердили новый состав правительства, Садыра Жапарова избрали новым премьер-министром.

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