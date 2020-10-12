ЄС готовий допомогти Киргизії з проведенням повторних виборів

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)

Європейський союз готовий допомогти Киргизії з проведенням повторних виборів до парламенту. Брюссель також сподівається, що ситуація в країні стабілізується мирним шляхом.

Про це йдеться у листі Верховного комісара ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, передає прес-служба президента Киргизії Сооронбая Жеенбекова.

Повідомляється, що ЄС визнає чинного президента єдиним легітимним інститутом влади в країні. Боррель розраховує, що у Жеенбекова мається достатня кількість сил і механізмів для врегулювання ситуації.

"Крім того, ЄС висловив готовність розглянути можливість надання допомоги, в тому числі у проведенні повторних парламентських виборів в Киргизії. Раніше, у зв'язку з пандемією, також було надано допомогу Киргизії з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Бішкека повторно ввели режим надзвичайного стану, а протестувальники передали захоплену будівлю парламенту владі.

Минулого тижня в Киргизії затвердили новий склад уряду, Садира Жапарова обрали новим прем'єр-міністром.