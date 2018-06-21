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ЄС готовий до переговорів США щодо врегулювання мит, - Мальмстрем

НовиниПолітика    21.06.2018 - 11:25
Фото: Сесілія Мальмстрем (flickr.com-europaportalen.se)
Фото: Сесілія Мальмстрем (flickr.com-europaportalen.se)

В Євросоюзі в черговий раз назвали мита США незаконними

Європейський союз почати переговори з США, щоб вирішити ситуацію, викликану митами на постачання металів. Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, передає Reuters.

"Ми завжди відкриті для переговорів з США. Весь ЄС заснований на ідеї діалогу", - заявила Мальмстрем.

Вона в черговий раз назвала мита незаконними, оскільки вони суперечать правилам Світової організації торгівлі (СОТ).

Нагадаємо, напередодні Європейська комісія прийняла рішення про введення додаткових 25% мита на імпорт з США у відповідь на аналогічне рішення американської адміністрації. Дані заходи націлені на перелік продуктів вартістю 2,8 млрд євро і вступлять в силу в п'ятницю, 22 червня.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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