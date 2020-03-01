ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии из-за мигрантов

Европейский союз готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране границ от потока нелегальных мигрантов с территории Турции. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в Twitter.

По словам Фон дер Ляйен, сейчас приоритетом Евросоюза является обеспечение полной поддержки Греции и Болгарии, которые столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов после обострения в Сирии.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что на греческо-турецкой границе произошли столкновения между правоохранителями и нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь границу с ЕС. В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек.

Также РБК-Украина писало, что более 47 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии. Сирийские беженцы покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.