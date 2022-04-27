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ЕС может на год убрать все квоты на украинский экспорт , - Зеленский

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Среда 27 апреля 2022 21:14
ЕС может на год убрать все квоты на украинский экспорт , - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия согласилась убрать на год пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов. Сейчас же готовится решение от Евросоюза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, соответствующее решение сможет сохранить экономическую активность Украины и национальное производство.

"Готовится важное решение Евросоюза. Европейской комиссией согласовано убрать в год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. Обсудил сегодня детали этого предложения с Президенткою Урсулой фон дер Ляєн. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг", - заявил Зеленский.

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