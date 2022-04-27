ЄС може на рік прибрати усі квоти на український експорт , - Зеленський

Європейська комісія погодилась прибрати на рік мита й квоти на український експорт, а також зупинити дію антидемпінгових тарифів. Наразі ж готується рішення від Євросоюзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, відповідне рішення зможе допомоги зберегти економічну активність України й національне виробництво. "Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок", - заявив Зеленський.