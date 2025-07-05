ЄС формує екстрені запаси на випадок атак та криз: FT дізналося, що готує Брюссель

Нагадаємо, що Європейська комісія попереджала про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації.

Згідно з проектом "Стратегії Союзу готовності", з яким ознайомилося Politico, кожен громадянин ЄС має бути самозабезпеченим щонайменше на 72 години у випадку надзвичайної ситуації.

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