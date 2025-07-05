ЕС формирует экстренные запасы на случай атак и кризисов: FT узнало, что готовит Брюссель

Напомним, что Европейская комиссия предупреждала о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации.

Согласно проекту "Стратегии Союза готовности", с которым ознакомилось Politico, каждый гражданин ЕС должен быть самообеспеченным минимум на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.

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