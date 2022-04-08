ЕС формирует структуру для начала совместных закупок газа не из России

Европейский союз запустил платформу для совместных закупок газа и сжиженного природного газа странами ЕС, которые стремятся сократить зависимость от российского топлива и создать буфер против потрясений в поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Недавно сформированная структура из представителей Еврокомиссии и стран ЕС будет объединять требования стран и координировать переговоры с основными поставщиками газа и СПГ.

Схема является добровольной, и страны не обязаны принимать в ней участие. Ее цель - использовать влияние ЕС как крупнейшего в мире покупателя газа для привлечения поставок по стабильным ценам, которые отражают предсказуемость и размер общего рынка ЕС.

Европейские цены на газ подскочили до рекордного уровня после того, как Россия начала так называемую "специальную военную операцию" в Украине, и аналитики предупредили, что из-за того, что Европа бросится закупать большие объемы нероссийского СПГ, бедные страны могут столкнуться с проблемой нехватки необходимых им поставок.

ЕС обязался отказаться от российского топлива к 2027 году и в мае представит подробный план по этому вопросу.

Платформа также будет поддерживать покупку водорода, поскольку ЕС стремится перейти от ископаемого газа к низкоуглеродным газам в будущем для достижения своих целей в области изменения климата.