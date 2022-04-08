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ЄС формує структуру для початку спільних закупівель газу не з Росії

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Брюссель, П'ятниця 08 квітня 2022 16:13
ЄС формує структуру для початку спільних закупівель газу не з Росії Фото: ЄС формує структуру для початку спільних закупівель газу не з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз запустив платформу для спільних закупівель газу і зрідженого природного газу країнами ЄС, які прагнуть скоротити залежність від російського палива і створити буфер проти потрясінь у поставках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нещодавно сформована структура з представників Єврокомісії та країн ЄС буде об'єднувати вимоги країн і координувати переговори з основними постачальниками газу і СПГ.

Схема є добровільною, і країни не зобов'язані брати в ній участь. Її мета - використовувати вплив ЄС як найбільшого у світі покупця газу для залучення поставок за стабільними цінами, які відображають передбачуваність і розмір спільного ринку ЄС.

Європейські ціни на газ підскочили до рекордного рівня після того, як Росія почала так звану "спеціальну військову операцію" в Україні, і аналітики попередили, що через те, що Європа кинеться закуповувати великі обсяги неросійського СПГ, бідні країни можуть зіткнутися з проблемою нестачі необхідних їм поставок.

ЄС зобов'язався відмовитися від російського палива до 2027 року і в травні представить детальний план з цього питання.

Платформа також підтримуватиме придбання водню, оскільки ЄС прагне перейти від викопного газу до низьковуглецевих газів у майбутньому для досягнення своїх цілей у сфері зміни клімату.

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