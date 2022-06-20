UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС на этой неделе одобрит финансовый пакет на 9 млрд евро для Украины, - Bloomberg

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз до конца недели утвердит финансовый пакет для Украины в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних кредитов с льготным периодом на 10 лет. По словам чиновников в Брюсселе, процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

Также сообщается, что на саммите лидеров Евросоюза 24-25 июня помимо статуса кандидата для Украины будет обсуждаться послевоенное восстановление. План помощи должен быть одобрен всеми 27 странами-участницами и Европейским парламентом.

Ожидается, что первый транш из нового пакета помощи будет предоставлен уже этим летом. До конца года могут быть переданы еще 3 или 4 транша, но это будет зависеть от гарантий и финансовых потребностей Украины.

Напомним, ранее Украина получила первый транш с административного счета МВФ в размере 1 млрд канадских долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзТранш