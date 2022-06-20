RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС цього тижня схвалить фінансовий пакет на 9 млрд євро для України, - Bloomberg

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз до кінця тижня затвердить фінансовий пакет для України в розмірі 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що нова програма макрофінансової допомоги складатиметься з 25-річних кредитів з пільговим періодом на 10 років. За словами чиновників в Брюсселі, процентні платежі покриватимуться з бюджету ЄС.

Також повідомляється, що на саміті лідерів Євросоюзу 24-25 червня крім статусу кандидата для України буде обговорюватися післявоєнна відбудова. План допомоги має бути схвалений усіма 27 країнами-учасницями та Європейським парламентом.

Очікується, що перший транш з нового пакету допомоги буде надано вже цього літа. До кінця року можуть бути передані ще 3 або 4 транші, але це буде залежати від гарантій і фінансових потреб України.

Нагадаємо, раніше Україна отримала перший транш з адміністративного рахунку МВФ у розмірі 1 млрд канадських доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзТранш