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ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Автор: Александр Мороз

Европейский союз еще на полгода продлил экономические санкции против России за агрессию против Украины. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что на шесть месяцев продлены санкции, которые действуют в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации. Решение принято по результатам оценки выполнения минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на агрессию против Украины. Они ограничивают российским банкам и компаниям доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрещают финансовую помощь и посредничество для финансовых учреждений из России.

Санкции запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной продукции, устанавливают запрет на поставки товаров двойного назначения. А также ограничивают доступ России к технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял и другие меры в ответ на захват Крыма и Севастополя, а также преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Напомним, накануне в Сенат США внесли проект новых санкций против России на случай военного вторжения в Украину. В списке теперь числится и российский президент Владимир Путин.

Сегодня в Кремле уже заявили, что могут разорвать отношения с Вашингтоном из-за санкций против Путина.

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