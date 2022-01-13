ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Сообщается, что на шесть месяцев продлены санкции, которые действуют в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации. Решение принято по результатам оценки выполнения минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на агрессию против Украины. Они ограничивают российским банкам и компаниям доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрещают финансовую помощь и посредничество для финансовых учреждений из России.

Санкции запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной продукции, устанавливают запрет на поставки товаров двойного назначения. А также ограничивают доступ России к технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял и другие меры в ответ на захват Крыма и Севастополя, а также преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем.