У ЄС є "рішучий план" відповіді на мита Трампа

Фон дер Ляєн сказала, що розуміє аргументи США про те, що інші скористалися правилами глобальної торгівлі, додавши, що ЄС теж постраждав. Вона також сказала, США хочуть провести повторну індустріалізацію, як і ЄС.

Однак вона заявила, що американські мита - це податки на споживачів, які будуть підживлювати інфляцію і змусять американські заводи платити більше за комплектуючі, що призведе до скорочення робочих місць.

"Наша мета - рішення шляхом переговорів. Але, звичайно, якщо знадобиться, ми захистимо наші інтереси, наших людей і наші компанії", - заявила фон дер Ляєн у своїй промові в Європейському парламенті в Страсбурзі.

За її словами, ЄС не обов'язково хоче вживати заходів у відповідь. "Але якщо це буде необхідно, у нас є чіткий план заходів у відповідь, і ми його застосуємо", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також заявила, що ЄС має диверсифікувати свою торгівлю та усунути внутрішні бар'єри для транскордонного бізнесу на своєму єдиному ринку.

Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що внутрішні ринкові бар'єри Європи еквівалентні 45%-му тарифу на продукцію обробної промисловості і 110%-му тарифу на послуги.

Вона повідомила законодавцям ЄС, що наступного місяця Єврокомісія представить пропозиції щодо усунення деяких бар'єрів і запобігання виникненню нових.