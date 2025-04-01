У ЕС есть "решительный план" ответа на пошлины Трампа

Фон дер Ляйен сказала, что понимает аргументы США о том, что другие воспользовались правилами глобальной торговли, добавив, что ЕС тоже пострадал. Она также сказала, США хотят провести повторную индустриализацию, как и ЕС.

Однако она заявила, что американские пошлины - это налоги на потребителей, которые будут подпитывать инфляцию и заставят американские заводы платить больше за комплектующие, что приведет к сокращению рабочих мест.

"Наша цель - решение путем переговоров. Но, конечно, если понадобится, мы защитим наши интересы, наших людей и наши компании", - заявила фон дер Ляйен в своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге.

По ее словам, ЕС не обязательно хочет принимать ответные меры. "Но если это будет необходимо, у нас есть четкий план ответных мер, и мы его применим", - сказала она.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС должен диверсифицировать свою торговлю и устранить внутренние барьеры для трансграничного бизнеса на своем едином рынке.

Она сообщила, что Международный валютный фонд подсчитал, что внутренние рыночные барьеры Европы эквивалентны 45%-ному тарифу на продукцию обрабатывающей промышленности и 110%-ному тарифу на услуги.

Она сообщила законодателям ЕС, что в следующем месяце Еврокомиссия представит предложения по устранению некоторых барьеров и предотвращению возникновения новых.