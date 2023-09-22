У ЄС є політичний консенсус для початку переговорів щодо членства України, - Стефанішина

У Євросоюзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України у блоці. Але нашій країні ще потрібно виконати низку умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.
"Сьогодні є політичний консенсус щодо того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків", - розповіла Стефанишина.
За її словами, йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Україні також потрібно обговорити це питання окремо з кожною державою-членом, щоб "було зараховано голос кожної держави" під час розгляду початку переговорів про членство України.
"Це величезна робота. Заяви, засновані на джерелах у Єврокомісії, виходять із того, що ми і виконаємо сім рекомендацій, і проведемо переговори з державами-членами. Якщо справді це вдасться зробити, то буде однозначно", - уточнила чиновниця.
Вона нагадала, що цього тижня парламент та уряд ухвалили рішення, які "практично закривають виконання семи рекомендацій ЄК".
Нагадаємо, сьогодні видання Bloomberg повідомило, що Єврокомісія готова рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС.
При цьому відомство може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію, як проміжні кроки.
Якщо ЄК все ж таки ухвалить таке рішення, то для початку переговорів буде необхідне схвалення всіх лідерів ЄС.
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