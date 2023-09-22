В ЕС есть политический консенсус для начала переговоров о членстве Украины, - Стефанишина

"Сегодня есть политический консенсус относительно того, чтобы открыть переговоры для Украины, но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, речь не только о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. Украине также нужно обсудить этот вопрос отдельно с каждым государством-членом, чтобы "был засчитан голос каждого государства" при рассмотрении начала переговоров о членстве Украины.

"Это огромная работа. Заявления, основанные на источниках в Еврокомиссии, исходят из того, что мы и выполним семь рекомендаций, и проведем переговоры с государствами-членами. Если действительно это удастся сделать, то будет - однозначно", - уточнила чиновница.

Она напомнила, что на этой неделе парламент и правительство приняли решения, которые “практически закрывают выполнение семи рекомендаций ЕК”.

Что предшествовало

Напомним, сегодня издание Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готова рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.

При этом ведомство может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, в качестве промежуточных шагов.

Если ЕК все же примет такое решение, то для начала переговоров будет необходимо одобрение всех лидеров ЕС.