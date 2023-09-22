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В ЕС есть политический консенсус для начала переговоров о членстве Украины, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Евросоюзе есть политический консенсус насчет вопроса начала переговоров о членстве Украины в блоке. Но нашей стране еще предстоит выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Сегодня есть политический консенсус относительно того, чтобы открыть переговоры для Украины, но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов", - рассказала Стефанишина. 

По ее словам, речь не только о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. Украине также нужно обсудить этот вопрос отдельно с каждым государством-членом, чтобы "был засчитан голос каждого государства" при рассмотрении начала переговоров о членстве Украины. 

"Это огромная работа. Заявления, основанные на источниках в Еврокомиссии, исходят из того, что мы и выполним семь рекомендаций, и проведем переговоры с государствами-членами. Если действительно это удастся сделать, то будет - однозначно", - уточнила чиновница. 

Она напомнила, что на этой неделе парламент и правительство приняли решения, которые “практически закрывают выполнение семи рекомендаций ЕК”. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня издание Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готова рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

При этом ведомство может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, в качестве промежуточных шагов.

Если ЕК все же примет такое решение, то для начала переговоров будет необходимо одобрение всех лидеров ЕС. 

 

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