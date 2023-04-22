ЄС "дуже близький" до замовлення боєприпасів для України, - представник Євросоюзу
Європейський Союз невдовзі прийме рішення про використання першого мільярда євро з фінансового пакета, який був виділений для спільного замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для термінової доставки до України.
Про це повідомив неназваний офіційний представник ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами представника, європейські країни вже домовилися про сприяння доставці боєприпасів для України зі складів європейських армій, а також про спільне замовлення на виробництво 155-мм снарядів, на які надійшов запит з України.
"Це той пункт, що обговорюється зараз. Складається враження, що рішення є дуже близьким. Ми всі хочемо допомогти Україні, і це є частиною нашої військової допомоги. Рішення щодо другого "треку" буде прийнято дуже швидко, ймовірно, протягом кількох наступних днів", - сказав він.
Офіційний представник ЄС також зазначив, що третім шляхом є довгострокові плани та інвестиції у розвиток спроможностей європейської оборонної промисловості.
Нагадаємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю слід посприяти завершенню обговорень щодо другого траншу в 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.
А 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік. Рада ЄС вже затвердила виділення грошей на це.
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