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ЄС "дуже близький" до замовлення боєприпасів для України, - представник Євросоюзу

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Субота 22 квітня 2023 01:45
ЄС "дуже близький" до замовлення боєприпасів для України, - представник Євросоюзу Фото: ЄС може скоро закупити боєприпаси для України (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський Союз невдовзі прийме рішення про використання першого мільярда євро з фінансового пакета, який був виділений для спільного замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для термінової доставки до України.

Про це повідомив неназваний офіційний представник ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами представника, європейські країни вже домовилися про сприяння доставці боєприпасів для України зі складів європейських армій, а також про спільне замовлення на виробництво 155-мм снарядів, на які надійшов запит з України.

"Це той пункт, що обговорюється зараз. Складається враження, що рішення є дуже близьким. Ми всі хочемо допомогти Україні, і це є частиною нашої військової допомоги. Рішення щодо другого "треку" буде прийнято дуже швидко, ймовірно, протягом кількох наступних днів", - сказав він.

Офіційний представник ЄС також зазначив, що третім шляхом є довгострокові плани та інвестиції у розвиток спроможностей європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю слід посприяти завершенню обговорень щодо другого траншу в 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

А 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік. Рада ЄС вже затвердила виділення грошей на це.

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