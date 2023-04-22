ЄС "дуже близький" до замовлення боєприпасів для України, - представник Євросоюзу

Європейський Союз невдовзі прийме рішення про використання першого мільярда євро з фінансового пакета, який був виділений для спільного замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для термінової доставки до України.

Про це повідомив неназваний офіційний представник ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами представника, європейські країни вже домовилися про сприяння доставці боєприпасів для України зі складів європейських армій, а також про спільне замовлення на виробництво 155-мм снарядів, на які надійшов запит з України.

"Це той пункт, що обговорюється зараз. Складається враження, що рішення є дуже близьким. Ми всі хочемо допомогти Україні, і це є частиною нашої військової допомоги. Рішення щодо другого "треку" буде прийнято дуже швидко, ймовірно, протягом кількох наступних днів", - сказав він.

Офіційний представник ЄС також зазначив, що третім шляхом є довгострокові плани та інвестиції у розвиток спроможностей європейської оборонної промисловості.