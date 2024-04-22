В ЄС досягли політичної домовленості щодо посилення санкцій проти Ірану, - Боррель
Високий представник Європейського союзу Жозеп Борель заявив, що ЄС досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавній масований удар по Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Зазначається, що відповідні домовленості були укладені між міністрами закордонних справ Євросоюзу на сьогоднішній зустрічі, 22 квітня, у Люксембурзі.
Ці санкції спрямовані на обмеження експорту вироблених в Євросоюзі компонентів, які використовуються, зокрема, у виробництві безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет.
Голова європейської дипломатії звернув увагу, що новий санкційний режим буде поширюватись не тільки на сам Іран, а також на підконтрольні Тегерану проксі - угруповання та структури "у всьому регіоні Близького Сходу і Червоного моря".
Що передбачав санкційний режим
Перед тим в ЄС встановлювали спеціальний режим для боротьби з дронами іранського виробництва (ударні безпілотники "Шахед"), які Тегеран використовував для підтримки широкомасштабної військової агресії Росії проти України.
Європейські санкції також стосуються включення в "чорний список" людей і організації, залучені до іранської програми безпілотників, шляхом введення заборони на поїздки та заморожування активів.
Посилення санкцій
Проте після атаки Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня ЄС почав працювати над розширеним пакетом санкцій, щоб охопити виробництво ракет і розширити перелік заборонених компонентів, пов’язаних із безпілотниками.
Це розширення було схвалено сьогодні, 22 квітня на зустрічі глав МЗС у Люксембурзі та набуде чинності найближчими днями, коли політичний консенсус буде втілено в правові акти та офіційно затверджено.
"Ми досягли політичної угоди", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель наприкінці зустрічі.
Він також зазначив, що "потенційна передача" ракетних технологій Іраном для РФ ще не відбулася.
Раніше повідомлялося, що після масованої повітряної атаки Ірану на Ізраїль США спільно з союзниками розробляють новий пакет санкцій. Про це 17 квітня оголосили у Білому домі.
Додамо, нещодавно глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про те, що міністри закордонних справ країн ЄС підтримали розширення санкцій проти Ірану через ракетний та дроновий удар по Ізраїлю.
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