ЕС достигнет консенсуса по эмбарго на нефть из России до конца недели, - министр энергетики Франции

"Некоторые страны больше зависят от российской нефти, чем другие, поэтому мы должны попытаться найти решения, чтобы они могли присоединиться к этим санкциям", - сказала она радио France Info.

При этом она добавила, что ЕС будет "в состоянии сделать это".

ЕС предложил поэтапное эмбарго на российскую нефть, но сложная распределительная сеть Европы и проблемы с отслеживанием сырой нефти могут затруднить его реализацию.

В случае реализации план вступит в силу через шесть месяцев для сырой нефти и через восемь месяцев для дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Эмбарго последует за запретами США и Великобритании на нефть и станет водоразделом для крупнейшего в мире торгового блока, который по-прежнему зависит от российских энергоносителей, на фоне роста числа жертв среди гражданского населения в Украине после российского вторжения.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.