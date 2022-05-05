ЄС досягне консенсусу щодо ембарго на нафту з Росії до кінця тижня, - міністр енергетики Франції

"Деякі країни більше залежать від російської нафти, ніж інші, тому ми повинні спробувати знайти рішення, щоб вони могли приєднатися до цих санкцій", - сказала вона радіо France Info.

При цьому вона додала, що ЄС буде "в змозі зробити це".

ЄС запропонував поетапне ембарго на російську нафту, але складна розподільна мережа Європи і проблеми з відстеженням сирої нафти можуть ускладнити його реалізацію.

У разі реалізації план набуде чинності через шість місяців для сирої нафти і через вісім місяців для дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Ембарго піде за заборонами США і Великобританії на нафту і стане вододілом для найбільшого у світі торгового блоку, який як і раніше залежить від російських енергоносіїв, на тлі зростання числа жертв серед цивільного населення в Україні після російського вторгнення.

Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.