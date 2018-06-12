У ЄС досягли домовленості щодо посилення Шенгенської інформаційної системи

SIS сприятимуть посиленню боротьби з тероризмом та серйозними злочинами

Болгарське головування у Раді Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент досягли неформальної домовленості щодо посилення Шенгенської інформаційної системи (SIS). Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Так, було досягнуто домовленості щодо використання SIS у сфері співпраці поліції та судової влади з кримінальних питань; у сфері прикордонних перевірок та заради повернення громадян третіх країн, що перебувають у ЄС незаконно.

"Обмін інформацією є ключовою частиною зусиль ЄС щодо покращення безпеки та управління міграцією, і Шенгенська інформаційна система є важливим інструментом для цього. Оновлені правила SIS включатимуть нові категорії попереджень, закриють будь-які потенційні прогалини та відповідатимуть на нові потреби" - заявив голова Міністерства зовнішніх справ Болгарії Валентін Радев.

Зазначається, що нові правила використання SIS сприятимуть посиленню боротьби з тероризмом та серйозними злочинами, забезпеченню високого рівня безпеки в ЄС та допоможуть керувати міграцією, зазначають у Раді ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось,що Європейська комісія запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи (VIS).