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У ЄС досягли домовленості щодо посилення Шенгенської інформаційної системи

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 17:30
Фото: ілюстративне фото (encouncil.org)
Фото: ілюстративне фото (encouncil.org)

SIS сприятимуть посиленню боротьби з тероризмом та серйозними злочинами

Болгарське головування у Раді Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент досягли неформальної домовленості щодо посилення Шенгенської інформаційної системи (SIS). Про це йдеться у повідомленні  Ради ЄС.

Так, було досягнуто домовленості щодо використання SIS у сфері співпраці поліції та судової влади з кримінальних питань; у сфері прикордонних перевірок та заради повернення громадян третіх країн, що перебувають у ЄС незаконно.

"Обмін інформацією є ключовою частиною зусиль ЄС щодо покращення безпеки та управління міграцією, і Шенгенська інформаційна система є важливим інструментом для цього. Оновлені правила SIS включатимуть нові категорії попереджень, закриють будь-які потенційні прогалини та відповідатимуть на нові потреби" - заявив голова Міністерства зовнішніх справ Болгарії Валентін Радев.

Зазначається, що нові правила використання SIS сприятимуть посиленню боротьби з тероризмом та серйозними злочинами, забезпеченню високого рівня безпеки в ЄС та допоможуть керувати міграцією, зазначають у Раді ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось,що Європейська комісія запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи (VIS).

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Теги публікації: Евросоюз, шенгенская зона  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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