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ЕС достиг согласия по военно-консультативной миссии в Украине

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 21 февраля, Европейский союз достиг согласия по военно-консультативной миссии в Украине. Таким образом, ЕС будет способствовать реформе оборонного сектора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы в Twitter.

"Исторический шаг в сотрудничестве между ЕС и Украиной. Наша поддержка Украины поднимается на новый уровень. Сегодня ЕС достиг консенсуса по военно-консультативной миссии ЕС. Консультативная группа ЕС будет способствовать усилиям Украины по реформированию оборонного сектора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран-участниц ЕС рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.

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