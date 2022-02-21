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ЄС досяг згоди щодо військово-Консультативної місії в Україні

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 21 лютого, Європейський союз досяг згоди щодо військово-Консультативної місії в Україні. Таким чином, ЄС сприятиме реформі оборонного сектору України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Литви в Twitter.

"Історичний крок у співпраці між ЄС та Україною. Наша підтримка України піднімається на новий рівень. Сьогодні ЄС досяг консенсусу щодо військово-Консультативної місії ЄС. Консультативна група ЄС сприятиме зусиллям України з реформування оборонного сектора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли країн-учасниць ЄС розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні.

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