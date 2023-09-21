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У ЄС допустили заходи проти Азербайджану, якщо ситуація у Нагірному Карабаху погіршиться

Четвер 21 вересня 2023 20:07
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У ЄС допустили заходи проти Азербайджану, якщо ситуація у Нагірному Карабаху погіршиться Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може запровадити проти Азербайджану заходи у разі утисків мирних жителів Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За його словами, ЄС закликає Азербайджан забезпечити негайний гуманітарний доступ до населення Нагірного Карабаху. Зокрема, гуманітарні організації повинні мати можливість безперешкодної роботи на території регіону.

Також Боррель додав, що блок закликає Баку та вірмен Карабаха терміново розпочати прозорий діалог.

Чиновник зазначив, що зараз Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав та безпеки карабахських вірмен, включаючи їхнє право жити у своїх будинках без залякування та дискримінації.

"Насильницьке переміщення цивільного населення військовими чи іншими засобами буде зустрічати рішучу відсіч з боку ЄС. ЄС готовий вжити відповідних заходів у разі подальшого погіршення ситуації", - наголосив він.

Також Боррель закликав Вірменію та Азербайджан відновити переговори щодо усіх невирішених питань та укласти мирний договір.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

У результаті операція Азербайджану завершилася за день.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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