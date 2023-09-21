В ЕС допустили меры против Азербайджана, если ситуация в Нагорном Карабахе ухудшится
Евросоюз может ввести против Азербайджана меры в случае притеснения мирных жителей Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
По его словам, ЕС призывает Азербайджан обеспечить немедленный гуманитарный доступ к населению Нагорного Карабаха. В частности, гуманитарные организации должны иметь возможность беспрепятственной работы на территории региона.
Также Боррель добавил, что блок призывает Баку и армян Карабаха срочно начать прозрачный диалог.
Чиновник отметил, что сейчас Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации.
"Насильственное перемещение гражданского населения военными или иными средствами будет встречать решительный отпор со стороны ЕС. ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - подчеркнул он.
Также Боррель призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по всем нерешенным вопросам и заключить мирный договор.
Что предшествовало
Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.
Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию. За это народ выступил с жесткой критикой власти, в том числе премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты.
В итоге операция Азербайджана завершилась за один день.
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