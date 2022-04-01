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В ЕС допускают конфискацию российских активов и передачу их Украине

Фото: Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (twitter.com/dreynders)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В случае конфискации российских активов, которые находятся под санкциями, возможна их передача Украине для восстановления после войны. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пояснил, что речь идет о создании фонда поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рейндерса в эфире телеканала LN24.

По его словам, направить Украине конфискованное и арестованное имущество фигурантов санкционных списков возможно только на основании судебного решения. Как отметил Рейндерс, представители европейских стран сейчас выясняют, причастны ли лица, имущество которых арестовано, к уголовной деятельности.

"Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств", - уточнил еврокомиссар.

Он отметил, что в некоторых странах ЕС обход санкций является уголовным преступлением. Рейндерс напомнил, что только в Бельгии изъяли российских активов более чем на 10 млрд евро.

Напомним, ранее сенаторы США предложили передать в фонд помощи Украине замороженные российские активы.

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