В ЕС допускают конфискацию российских активов и передачу их Украине

В случае конфискации российских активов, которые находятся под санкциями, возможна их передача Украине для восстановления после войны. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пояснил, что речь идет о создании фонда поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рейндерса в эфире телеканала LN24 .

По его словам, направить Украине конфискованное и арестованное имущество фигурантов санкционных списков возможно только на основании судебного решения. Как отметил Рейндерс, представители европейских стран сейчас выясняют, причастны ли лица, имущество которых арестовано, к уголовной деятельности.

"Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств", - уточнил еврокомиссар.

Он отметил, что в некоторых странах ЕС обход санкций является уголовным преступлением. Рейндерс напомнил, что только в Бельгии изъяли российских активов более чем на 10 млрд евро.