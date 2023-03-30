В ЕС договорились о значительном повышении доли возобновляемой энергии к 2030 году

В Европейском Союзе достигли предварительной договоренности о более высоких целевых показателях использования возобновляемых источников энергии. Это является важной вехой для планов блока по борьбе с изменением климата и ликвидации зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Участники переговоров Европарламента и Евросовета, представляющие членов ЕС, договорились, что к 2030 году 27 стран ЕС возьмут на себя обязательство получать 42,5% своей энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, с потенциальным увеличением до 45%.

Текущая цель ЕС к 2030 году - довести долю возобновляемых источников энергии до 32%.

В 2021 году ЕС получил 22% своей энергии из возобновляемых источников, но этот уровень значительно различался между странами. Швеция лидирует среди 27 стран ЕС с долей возобновляемой энергии 63%, в то время как в Люксембурге, Мальте, Нидерландах и Ирландии возобновляемые источники составляют менее 13% от общего потребления энергии.

Быстрый переход к возобновляемым источникам энергии имеет решающее значение, если ЕС хочет достичь своих целей в области изменения климата, включая юридически обязывающую цель сократить чистые выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Странам ЕС придется поднять до 29% долю возобновляемых источников энергии в энергии, используемой транспортным сектором. Промышленность ЕС будет увеличивать использование возобновляемых источников энергии на 1,6% в год, при этом 42% используемого водорода будет получено из возобновляемых источников к 2030 году и 60% к 2035 году.

Директива добавляет цели для зданий и потребует ускорения процессов выдачи разрешений для проектов по возобновляемым источникам энергии.

Цели в области возобновляемых источников энергии приобрели важное значение после вторжения России в Украину, поскольку ЕС пообещал покончить со своей зависимостью от российских ископаемых видов топлива к 2027 году и планирует сделать это в основном за счет местного производства низкоуглеродной энергии.

Для достижения новых целей потребуются масштабные инвестиции в ветряные и солнечные электростанции, увеличение производства возобновляемых газов и усиление электрических сетей Европы для интеграции более чистой энергии.

Европейская комиссия заявила, что к 2030 году потребуются дополнительные инвестиции в размере 113 млрд евро в возобновляемую энергетику и водородную инфраструктуру, если страны ЕС перестанут полагаться на российские ископаемые виды топлива.

Соглашение должно быть одобрено парламентом ЕС и странами ЕС, чтобы стать законом, что обычно является формальностью.