У ЄС домовилися про податок на заморожені активи Росії, але не про конфіскацію, - Bloomberg

Міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне благословення на запровадження податку 22 січня, повідомили джерела агентства. Питання обговорюватиметься послами блоку пізніше цього тижня.

Союзники України загалом згодні з тим, що Росія має заплатити за шкоду, заподіяну її війною. ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 млрд євро в активах центрального банку Росії у формі цінних паперів та грошових коштів, причому понад дві третини цієї суми перебуває в ЄС. Більшість активів у ЄС знаходиться у кліринговому центрі Euroclear, де минулого року вони принесли дохід у 3 млрд євро.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель повідомив журналістам, що під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку було досягнуто прогресу з податку на непередбачений прибуток, і що обговорення буде продовжено.

Відмова від конфіскації

Група країн, зокрема Німеччина, ясно дали зрозуміти, що виступають проти конфіскації російських активів з юридичних міркувань, повідомили анонімні джерела Bloomberg.

Минулого року служба закордонних справ ЄС запропонувала багатоетапний процес, який спочатку визначить відповідні активи та визначить дії, які центральні депозитарії цінних паперів, які зберігають ці кошти, повинні будуть вжити, перш ніж будуть запропоновані наступні кроки. Ці кроки визначатимуть, як податок на непередбачені доходи застосовується до прибутку, отриманого від заморожених активів, та до доходів, які передаються до бюджету ЄС для використання в Україні. Витрати та національні податки будуть відраховані до переказу доходів.

США нещодавно дали зрозуміти, що вони можуть бути готовими до повної конфіскації активів. Але навіть менший крок з оподаткування прибутку просувався в ЄС повільно, оскільки кілька держав-членів та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро.

Крім того, дебати щодо допомоги Україні досягли критичного моменту, коли виникають питання щодо невідкладних потреб країни. Допомога на суму близько 100 млрд доларів, як і раніше, призупинена через політичні процеси у Вашингтоні та Брюсселі.