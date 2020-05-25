ЕС должен создать структуру для защиты банков, пострадавших от пандемии, - ЕBА

Глава Европейского банковского управления (ЕBА) Хосе Мануэль Кампа заявил, что страны ЕС должны объединить свои усилия в создании структуры для защиты банков, пострадавших от пандемии коронавируса. Он также ожидает, что в ближайшее время будет волна "неработающих кредитов".

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, для такой структуры нужно выделить 500 миллиардов евро.

Кампа предложил это спустя несколько дней после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создать фонд восстановления ЕС, чтобы помочь наиболее пострадавшим членам блока восстановить свою экономику после вспышки коронавируса.

"Было бы разумно иметь европейский подход к поддержке банков. Это может быть в форме предупредительной рекапитализации. Здесь фонд восстановления ЕС может сыграть свою роль", - сказал он, предположив, что помощь может быть направлена ​​на банки, которые были в основном устойчивы, но пострадали от кризиса коронавируса.

Кроме этого, в ЕBА заявляют, что европейские банки создали буферный капитал в размере более 430 миллиардов евро, чего должно быть более чем достаточно для покрытия убытков, вызванных ростом неоплаченных кредитов. При этом Кампа ожидает волну неработающих кредитов в ближайшие 2-3 квартала.

"Я ожидаю волну неработающих кредитов в ближайшие два или три квартала. Сколько именно - трудно сказать", - заявил он.

При этом глава ЕBА добавил, что "сейчас банки более устойчивы и сильны, чем во времена прошлого кризиса (2008 года, - ред.)".

"Но мы не знаем, как будет развиваться кризис. Лучше действовать раньше, чем позже", - резюмировал Кампа.

Напомним, ранее ЕС принял меры для помощи авиакомпаниям и железным дорогам.

Кроме этого, Еврокомиссия готовит "зеленый" план для поддержки автомобильной отрасли в связи с кризисом, который образовался из-за пандемии COVID-19.