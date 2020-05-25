ЄС повинен створити структуру для захисту банків, що постраждали від пандемії, - ЕВА

Голова Європейського банківського управління (ЕВА) Хосе Мануель Кампа заявив, що країни ЄС повинні об'єднати свої зусилля у створенні структури для захисту банків, що постраждали від пандемії коронавірусу. Він також очікує, що найближчим часом буде хвиля "непрацюючих кредитів".

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, для такої структури потрібно виділити 500 мільярдів євро.

Кампа запропонував це через кілька днів після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон запропонували створити фонд відновлення ЄС, щоб допомогти найбільш постраждалим членам блоку відновити свою економіку після спалаху коронавірусу.

"Було б розумно мати європейський підхід до підтримки банків. Це може бути у формі попереджувальної рекапіталізації. Тут фонд відновлення ЄС може зіграти свою роль", - сказав він, припустивши, що допомога може бути спрямована на банки, які були в основному стійкі, але постраждали від кризи коронавірусу.

Крім цього, в ЕВА заявляють, що європейські банки створили буферний капітал у розмірі понад 430 мільярдів євро, чого повинно бути більш ніж достатньо для покриття збитків, викликаних зростанням неоплачених кредитів. При цьому Кампа очікує хвилю непрацюючих кредитів у найближчі 2-3 квартали.

"Я очікую хвилю непрацюючих кредитів у найближчі два або три квартали. Скільки саме - важко сказати", - заявив він.

При цьому глава ЕВА додав, що "зараз банки більш стійкі та сильні, ніж у часи кризи минулого (2008 року - ред.)".

"Але ми не знаємо, як буде розвиватися криза. Краще діяти раніше, ніж пізніше", - резюмував Кампа.

Нагадаємо, раніше ЄС вжив заходів для допомоги авіакомпаніям і залізницям.

Крім цього, Єврокомісія готує "зелений" план для підтримки автомобільної галузі у зв'язку з кризою, який утворився через пандемію COVID-19.