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ЕС должен противодействовать этому: премьер Польши обсудил с Макроном "особое российское оружие"

Автор: Сергей Пышкин

Во время встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента Франции Эмманюэля Макрона, стороны затронули ряд важных вопросов. Среди них было "особое оружие" Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Во время встречи Моравецкий заявил о беспокойстве из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью, которая также является восточной границей НАТО и ЕС,а а также поблагодарил членов Союза за поддержку.

"И, что важно, президент (Макрон -ред.) несколько раз отмечал, что у нас очень похожий взгляд на эти риски и явления, происходящие вокруг нас", - отметил премьер.

Также Моравецкий поднял вопросы накопления российских войск на востоке Украины и газового кризиса, который привел к увеличению цены на газ во всей Европе.

В то же время премьер подчеркнул, что у Российской Федерации есть "особое оружие" - пропагандистские хакерские атаки и киберпреступность.

"Все эти действия должны получить один ответ - этот ответ является солидарным подходом всего ЕС", - отметил Моравецкий.

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