ЕС должен противодействовать этому: премьер Польши обсудил с Макроном "особое российское оружие"

Во время встречи Моравецкий заявил о беспокойстве из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью, которая также является восточной границей НАТО и ЕС,а а также поблагодарил членов Союза за поддержку.

"И, что важно, президент (Макрон -ред.) несколько раз отмечал, что у нас очень похожий взгляд на эти риски и явления, происходящие вокруг нас", - отметил премьер.

Также Моравецкий поднял вопросы накопления российских войск на востоке Украины и газового кризиса, который привел к увеличению цены на газ во всей Европе.

В то же время премьер подчеркнул, что у Российской Федерации есть "особое оружие" - пропагандистские хакерские атаки и киберпреступность.

"Все эти действия должны получить один ответ - этот ответ является солидарным подходом всего ЕС", - отметил Моравецкий.