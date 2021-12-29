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ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо "гарантій безпеки", - Боррель

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Брюссель, Середа 29 грудня 2021 09:47
ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо "гарантій безпеки", - Боррель Фото: верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматись двома сторонами. Він вважає, що Євросоюз має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на в інтерв'ю Борреля виданню Die Welt.

Дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії.

"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові", - зазначив Борель.

За його словами, якщо Москва хоче говорити про архітектуру безпеки в Європі та їхні гарантії - з січня і далі, це питання не лише США та Росії.

Нагадаємо, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Як заявляли в російському МЗС, запропоновані Москвою"гарантії" це не блеф і не ультиматум.

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